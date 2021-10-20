 

Четвертая волна на пике: в России объявлен «мини-локдаун» с перспективой продолжения

20.10.2021, 17:24, Разное
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«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — заявил президент и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября и наращивать темпы вакцинации.

Путин рекомендовал россиянам активнее прививаться, упомянув, что сейчас есть только два способа пройти сложный период: переболеть или вакцинироваться. Он также поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о предоставлении двух выходных после прививки работающим россиянам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении домашнего режима для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниям до 25 февраля 2022 года. Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала и всех работников из групп риска.

Четвертая волна в России: в чем ее отличие от предыдущей?

Собрали всю информацию о том, почему очередной подъем заболеваемости COVID-19 уносит столько жизней. 

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За минувшие сутки в РФ было выявлено 34 073 новых случая COVID-19, скончались 1028 человек — это очередной антирекорд в нашей стране. Участились случаи заболевания среди детей, в том числе младенцев — так, в Оренбургской области коронавирус выявлен у трех новорожденных, двое из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Накануне независимый демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша написал о том, что в связи с коронавирусом накопленная избыточная смертность в РФ превысила 800 тысяч человек. Эти данные эксперт получил, проанализировав данные Росстата и Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). По его словам, аналогичный прирост избыточной смертности наблюдался в РФ в 1993-1994 годах.



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