 

Обновленное семейство Kia Ceed стало доступно для заказа в Великобритании

20.10.2021, 17:18, Новости дня
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В Великобритании южнокорейская автомобилестроительная компания Kia начала принимать заказы на обновленное семейство Ceed.

Стоимость указанного транспортного средства начинается от 20,1 тыс. фунтов стерлингов (1,97 млн рублей). Главными конкурентами новинки являются Volkswagen Golf и Ford Focus.

Базовый вариант исполнения рассматриваемого транспортного средства оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 118 лошадиных сил.

Стандартное оборудование автомобиля включает в себя 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, круиз-контроль и 8-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей с функциями Android Auto, Apple CarPlay и DAB-радио. Также была установлена камера заднего вида и регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, система помощи при удержании полосы движения и система предупреждения водителя.

В рамках обновления компания переработала переднюю часть семейства Ceed, которая теперь включает в себя новую пару светодиодных фар, два новых воздухозаборника в переднем бампере и последнюю версию решетки радиатора под торговой маркой Tiger Nose. Задняя дверь сглажена, а в нижней части бампера была установлена новая глянцевая черная вставка.

Бренд также представил модернизированный логотип для линейки Ceed и новый ассортимент легкосплавных дисков размером от 16 до 18 дюймов.

Кроме того, доступны новые функции безопасности. Имеется предупреждение о начале движения автомобиля, который едет впереди. Также доступна система предотвращения столкновений в так называемых слепых зонах.

Кроме того, есть новый монитор заднего вида, который помогает при движении задним ходом. Также была добавлена дополнительная кнопка, которая активирует камеру во время вождения, что предоставляет водителю дополнительное зеркало заднего вида.



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