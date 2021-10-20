Мнение: Итоги курса

Ссылка на сертификаты о прохождении курса будет опубликована в моем блоге позже.

Пока пойдет речь о других итогах курса.

Хочу несколько слов написать о том, какие могут быть изменения у участников курса.

Самое главное, что так или иначе должно появиться у каждого участника, это новое ощущение границ.

То, что мы называем “плохие границы”, правильно называть плохим чувством границ.

Вот это чувство границ после курса должно стать лучше.

С чем это связано?

Большинство людей, отвечая на вопрос о границах, фокусируются на своем хочу.

В огромном количестве блогов на тему границ их учат именно этому: проводить свои границы по линии своего хочу.

Их призывают сразу определиться с тем, чего хочется, не обращая внимание на возможности, игнорируя все ограничения.

“Хочу вот это, значит это в моих границах”.

На самом деле хорошее чувство границ – это обратная формула.

“Хочу вот это, потому что это в моих границах”

Вот это – уровень границ нерыбы.

Надо определить свои возможности и по ним ориентировать свои желания.

Нельзя протягивать руку из границ, тянуть ее к чужому.

Рука, протянутая из границ, это щипцы. И чем дальше от границ рука протянута, тем больше щипцы, даже клещи.

В отношениях границы проводятся не по линии своих хочу, а по линии чужих хочу.

Внутри этих границ вы уже можете выбирать, чего вы сами хотите.

Чем больше вас хотят, тем шире ваши границы, тем больше у вас возможностей выбора, то есть красного поля (КП).

Многие до сих пор голову ломают, как же будут расширяться границы возможностей, если не хотеть больше, чем имеешь.

Все привыкли думать, что территорию надо завоевывать, отжимать, захватывать.

Но чужая территория становится по-настоящему вашей только если вас туда приглашают.

А приглашают вас, когда вы там нужны, когда вас там хотят. Ваше желание имеет второстепенное значение.

Вам могут отдать очень много территории, если вы полезны и нужны, но если вы вредны, вас будут выталкивать, выживать, вытеснять.

Это касается любых территорий, но территории любовных отношений это касается особенно, потому что эта территория изначально состоит из двух личных, нет спорных областей, как бывает в геополитике.

Вот какая настройка должна была появиться у вас в процессе прохождения курса: ваши границы = чужое хочу.

Умозрительное согласие с этой мыслью ничего не стоит, но очень дорого стоит, когда эта настройка включается изнутри.

В курсе были разобраны самые разные ситуации, связанные с ростом территории (КП).

То есть вы интерактивно, делая ходы за героев, занимались расширением их границ.

Некоторые герои имели отрицательное КП, некоторые нулевое, некоторые имели маленькое КП, некоторые очень большое.

КП (территория) – это не то же самое что СЗ (размер фигуры). Размер фигуры может быть еще большой, но территория уже нулевая из-за очень больших косяков (отрицательное nОЗ) , как в ситуации Миши, обманывавшего Ребекку, или Беллы, изменившей Абаю. Как только Даша помогла компенсировать косяк брату, а Клим помог компенсировать косяк Белле, КП обоих стало опять большим. Компенсировать косяк = восполнить ущерб.

Иногда фигура была очень мала, но КП имело большой скрытый потенциал, как в ситуации Асии, родившей ребенка Печорину. Брат Асии Абай легко открыл потенциал КП, убрав щипцы и высвободив ее большое nОЗ. Большое nОЗ = очень ценный вклад.

Иногда фигура была отрицательной (отталкивающей), но очень быстро выросла, найдя путь к КП через nОЗ, сначала узенькую тропинку, а потом все шире, как в ситуации Юры и Рапы2. Расширяется дорога в процессе роста КП.

На курсе вы попробовали разные рыбацкие инструменты, решали изнутри самые нерешаемые задачи.

Курс был на вырост, даже очень, но наша задача была не освоить тонкости рыбалки, а почувствовать, запомнить тактильно, что такое границы, насколько расширение ваших границ, то есть рост вашего КП, зависит от роста влечения к вам второй стороны.

Тактильное ощущение границ – это когда вы чувствуете, где закрытая дверь, а где открытая, и даже на какой шаг дверь откроется больше, а на какой она прикроется.

Вы должны были запомнить это ощущение.

Когда вы проходили квесты, каждый ход, который делал фигуру, за которую вы играли, красивей и больше, открывал вам КП.

Если вы выбирали ход, который не был самым красивым в данной ситуации, ваше КП не росло.

Герои-нерыбы были вашими проводниками, а рост вашего КП подсчитывала система и так вы получали свой балл за квест.

Но.

Не баллы за квесты определяют итог курса, а то, насколько вы запомнили правильное ощущение своих границ с фокусом на удовольствии другой стороны, и то, насколько вы сможете его воспроизводить в жизни.

Даже если ваш средний балл за курс совсем маленький, но вам удалось ощутить, как ваши границы расширяются от симпатии другой стороны, курс изменит вашу жизнь.

Наши границы в отношениях начинаются там, где начинается симпатия к нам второй стороны.

Вот какой принцип вы должны интегрировать в свои настройки.

Когда вас любят, границы ваших возможностей очень широки, ваше КП велико, но бойтесь заступить за него, симпатия к вам начнет уменьшаться, КП будет сокращаться.

Общайтесь в границах и КП будет все время расширяться, с начала знакомства быстрей, потом медленней, но оно уже будет велико и будет понемногу продолжать расти всегда, как бы долго ваши отношения ни длились.

Насколько это ощущение на курсе удалось поймать?