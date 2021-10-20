Мнение: Узнаваемые комбеды, «дядя Скрудж» против капиталистов и прогноз по СССР-2.0

1. К вопросу о комбедах, комитетах бедноты. Напомню, советская власть создавала комбеды в деревнях, чтобы отбирать у крестьян зерно для большевиков, и чтобы перераспределять собственность крестьян в соответствии со своими представлениями о справедливости. Как ясно из названия, в комбеды набирали по классовому признаку, самых бедных.

По многочисленным просьбам радиослушателей цитирую из протоколов допроса в одной из деревень Архангельской области, декабрь 1919 года. Что-то напоминает из современных уже новостей, не правда ли?

https://vk.com/wall-93569778_74608

1. Гражданин деревни Горы Кондратий Григорьевич Фофанов 54 лет показал, что вскоре после занятия красноармейцами нашей местности приехали ко мне 8 человек карательного отряда и стали требовать от меня 17000 рублей, но за неимением таковых я уплатить им не мог, за что был избит до невозможности. После этого они меня арестовали и повели к расстрелу за гумну, у двух красноармейцев были взаведены курки. В это время третий из них стал меня спрашивать, есть ли ещё в нашей деревне буржуи, но я ему наотрез сказал что никого не знаю. Тогда они вторично принялись меня бить нагайками так, что из носу и рта шла кровь. Избив до безчувствия, привели меня от гумна домой, отобрали у меня 1600 рублей, 23 рубля серебром, 25 аршин полотна, 15 аршин ситцу, 2 шелковых рубашки, 2 шелковых платка, 4 пыжиковых шапки, 3 пары шерстяных перчаток, 2 серебрянных креста, серебрянную цепочку. После этого платил контрибуции 500 рублей в местный исполком и 200 рублей в комитет бедноты. Участникам грабежа и избиения моего были однодеревенец Степан Иванович Данилов, гражданин деревни Осанова Степан Евдокимович Постников (младший) остальные все были пришлые.

Кондратий Фофанов

Подписал: старший милиционер гор. Пинеги П.Козьмин.

2. Гражданин деревни Горы Тимофей Алексеевич Титов показал. Вскоре после занятия красноармейцами нашей местности, сын мой Семён Титов повез для размола на мельницу 12 пудов ячменя, где по дороге председатель местного комитета Василий Аверин отобрал, председатель деревенской бедноты Василий Артемьевич Фофанов отобрал 25 пудов зерна и 5 пудов окуней сорог, 40 рублей золотом, во время обыска проколол три иконы. После этого вторично отобрал 20 пудов зерна, отобрали лодку и коня с упряжью. Уплачено контрибуций 100 рублей. Был назначен к расстрелу и ставлен к стенке гумна, но избавился поркой нагайкой.

Тимофей Титов.

Подписал: старший милиционер гор. Пинеги П.Козьмин.

Источник: РГВА, фонд – Военно-Полевой контроль Пинежского-Мезенского фронта, протоколы допросов.

2. Поучительная история ещё одного непризнанного художника, на этот раз из Германии, а не из Австрии. Мужчина решил вымогать деньги у капиталистов ради искусства, но получив первую же круглую сумму, про искусство забыл, покуда его не засадили в тюрьму. Полиция и СМИ прозвали злоумышленника Дагобертом (так перевели имя капиталиста дяди Скруджа в немецкой версии «Утиных историй»):

https://lenta.ru/articles/2021/10/16/dagobert/

Следователи не ошиблись, когда связали взрывы в гамбургском Karstadt и в берлинском Kaufhaus des Westens. За ними действительно стоял один и тот же человек: неудачливый 42-летний художник-оформитель из Западного Берлина, которого звали Арно Функе. В юности он мечтал стать карикатуристом, но его работы никого не заинтересовали. Чтобы заработать на жизнь, приходилось делать вывески на заказ или разрисовывать автомобили и мотоциклы.

Средств вечно не хватало, он страдал от депрессии и подозревал, что рано или поздно его доконают токсичные испарения, которыми приходилось дышать на работе. В 1988 году Функе решил, что с него хватит. Он верил, что заслуживает большего, и хотел посвятить себя искусству. Но для этого требовались такие деньги, которые на вывесках не сделаешь. Ему казалось, что к богатству есть только один путь — преступление. Но какое?

Функе был мирным человеком и терпеть не мог насилие. Ему совершенно не хотелось ни убивать, ни даже бить. К тому же криминал — это довольно-таки опасная профессия, а он предпочитал не рисковать. После долгих раздумий Функе пришел к выводу, что оптимальный вариант — это вымогательство. Если все тщательно продумать, то риск можно свести к минимуму, а насилие не потребуется — достаточно угроз. И главное — его жертвами будут не люди, а крупные корпорации, для которых сто тысяч и даже миллион марок — это не деньги. Он считал, что их можно грабить и не испытывать при этом ни малейших угрызений совести.

«Жаль только, что я выбрал своей целью универмаги, — много лет спустя признался Функе в разговоре с автором журнала New Yorker Джеффом Мейшем, писавшим статью о его похождениях. — Банки заслуживали этого больше. Но дело в том, что у магазинов вымогать деньги проще».

500 тысяч марок, которые удалось выжать из Kaufhaus des Westens в 1988 году, пошли вовсе не на искусство. Функе поехал отдыхать сначала на Средиземное море, потом в Южную Корею и наконец на Филиппины. Оттуда он вернулся с девушкой, которая была почти вдвое моложе него. Они поженились и завели ребенка.

Спустя три года от огромного куша почти ничего не осталось, и Функе задумался о новом преступлении. <…>

В январе 1994 года сорвалась еще одна — и, пожалуй, самая зрелищная — попытка передачи денег. В письме вымогатель велел полицейским принести 1,4 миллиона марок к заброшенным железнодорожным путям в Берлине. Дальше инструкция требовала положить деньги в игрушечный вагон, который стоял на рельсах, и нажать кнопку. Как только они это сделали, вагон с неожиданной резвостью помчался по путям. За ним бросились спецназовцы, но злоумышленник предусмотрел и это.

Он заложил вдоль рельсов петарды, которые срабатывали, когда вагон проезжал мимо. Полицейские решили, что по ним стреляют, и начали отставать. Но через 800 метров вагончик все равно опрокинулся и рассыпал купюры.

Функе снова остался без добычи, а его собственные накопления давно иссякли. Он потратил тысячи марок на свои устройства и теперь жил на государственное пособие и кредиты, которые набрал в банках. <…>

…власти потратили на вымогателя около 20 миллионов долларов. Было бы

дешевле отдать ему миллион марок, которые он просил.

Когда Функе привели в тюремную камеру, заключенные встретили его аплодисментами. Во время суда журналисты приносили ему цветы, а поклонники стояли с плакатами «Свободу Дагоберту!» Но народная любовь не помогла смягчить приговор. Функе обвинили в шести взрывах, 10 случаях вымогательства и одной попытке поджога и отправили за решетку на девять лет.

Как ни странно, у этой истории счастливый конец. В тюрьме Функе вновь начал рисовать. Вскоре к нему обратились из редакции журнала, куда он когда-то пытался устроиться и получил отказ. Теперь они сами хотели, чтобы он стал их карикатуристом. Функе согласился, и его работы так понравились читателям, что журнал публиковал их еще 20 лет, в том числе после его досрочного освобождения из тюрьмы в 2000 году. Пусть и без миллиона марок, но все его мечты наконец сбылись.

3. Читатель Konstantin Pulin предсказывает, что, по его мнению, произойдёт со страной, если устроить новую революцию, новый отъём собственности у «буржуев» и неокоммунистический СССР-2.0:

https://olegmakarenko.ru/2260370.html?thread=826680978#t826680978

Проблема в зависти. Людям кусок в горло не лезет, когда они думают про яхту Абрамовича. Жизнь не мила становится. Они думают, что успокоятся, только когда опустят олигархов до своего уровня жизни. Им не важна прибавка в 2000 рублей. Главное, чтобы «справедливость восторжествовала». Но «национализация» (грабёж) — это только первый шаг.

2-й шаг. Проблема в том, что когда в стране не станет богатых, в других странах они останутся. И тогда всей страной станут завидовать капиталистическому Западу.

3-й шаг. Далее начнутся угрозы «мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем». Потому, что зависть никуда не денется. Просто будет переориентирована на других, до которых нельзя дотянуться.

4-й шаг. «Буржуи» разумеется испугаются и снова отгородятся по максимуму от СССР-2.0. Новый «железный занавес».

5-й шаг. Далее страна опять погрузится в «вечное отставание». Никто не может противостоять закону масштабирования, согласно которому увеличение производства в 2 раза ведёт к снижению себестоимости продукции на 20%. Капстраны по населению были выше СЭВ в 2 раза в XX веке. Итого, уровень жизни в СЭВ не мог быть выше 80% от капстран. А когда к капстранам в 1970-х примкнул Китай, то СЭВ стали уступать по населению капстранам в 4 раза. Уровень жизни в 1980-х уже не мог превысить 64%. На самом деле, к 1970-м годам уровень жизни в СССР достиг ~45% от США. А к концу 80-х опустился до 35-40% от США. Потому, что советская экономика менее эффективна. И 64% от уровня США ей не светило.

В новых условиях Россия не соберёт такое количество стран и населения, которое было в СЭВ. То есть жить будем ещё хуже, на уровне 20-30% от уровня США, при теоретическом максимуме в 50%. Сейчас Россия вышла на уровень жизни в ~45% от США.

Получается, что падение уровня жизни в 2 раза гарантировано. А вот рост хотя бы теоретического максимума до 50% маловероятен. 50% от уровня мы без всяких ломок достигнем в ближайшее время. Вывод: ломка ради социализма бессмысленна, даже теоретически она не даст никаких преимуществ в уровне жизни.

Как верно заметил один островитянин из известной видеоигры, глупо делать одно и тоже и надеяться на другой результат («Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие»).