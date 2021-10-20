Дмитриева: Многие врачи не говорят, что рак молочной железы может быть наследственным. Если у вашего родственника был рак груди, вам следует обследоваться

Эта ужасная буква “Р”.

Правда о раке, которую должна узнать каждая женщина.

Научные исследования убедительно доказывают: люди не хотят знать негативную информацию, даже если она будет для них полезной. Это такая форма самозащиты. “Если мне скажут, что я чем-то серьезно болен, то все равно ничего не исправишь. Лучше не знать о плохом”, – отвечают респонденты. Страх узнать о неизлечимой болезни настолько велик, что большинство выбирает незнание. И в том-то и дело, что в современном обществе мощный способ защитить себя – осведомленность. Правда в том, что три минуты, которые вы потратите, например, читая эту колонку, возможно, спасут вашу жизнь.

В сентябре этого года британский The Sun опубликовал шокирующий материал о Шинейд Ричардз. На свадебных фото молодая, красивая женщина с грустными голубыми глазами улыбается – меньше, чем через месяц ее не станет. В конце 2019 года Шинейд обнаружила уплотнение в груди. Однако семейный врач отправил ее домой, заверив, что девушка “слишком молода для рака”. Через несколько месяцев муж Шинейд убедил ее таки сходить к онкологу, который поставил диагноз: рак молочной железы. Четвертая стадия. На момент смерти ей был 31 год.

Невежество врача буквально стоило Шинейд Ричардз жизни. У женщины осталось двое дочерей – семилетняя Пейдж и 10-летняя Джорджи. Однако самое страшное, что, возможно, это не финал трагедии. Ведь многие врачи (и на Западе тоже) до сих пор не говорят родственникам пациентов важное: рак молочной железы может также быть наследственным. Запомните, если у вашего близкого родственника (матери, сестры, бабушки) был рак груди, яичников или маточной трубы, вам следует пройти обследование. Например, если мать болела раком груди, все ее братья, сестры, дети (и женского, и мужского пола) могут иметь мутацию, которая вызывает рак.

Примерно семь из 10-ти женщин с мутацией в одном из этих генов (в их число входят BRCA1, BRCA2, PALB2 и CHEK2) заболевают раком груди, а четыре из 10-ти – раком яичников. Поэтому и мужчинам, и особенно женщинам с семейной историей рака важно знать о наличии такой мутации. Это должно стать сигналом для более частого скрининга, что позволит выявить рак на ранней стадии, а значит – повысить шансы на выздоровление. Потому что рак на ранних стадиях лечится. И его можно побороть. Об этом нужно помнить, ведь предупрежден – значит, защищен.

И за рубежом, и уже в Украине есть простые и что сверхважно – точные тесты для выявления этих генных мутаций.

Звучит, как пересказ фантастического фильма, но правда в том, что узнать, есть ли у вас генная мутация крайне просто: достаточно небольшого количества слюны или крови.

Украинским женщинам эти методы диагностики сегодня вполне доступны. Генетический тест – один из самых эффективных способов профилактики рака молочной железы. Кроме того, не стоит забывать до 40 лет делать регулярно УЗИ молочной железы, а после 40-ка – маммографию. Это те простые вещи, которые спасают жизни.

Эта ужасная буква “Р”! Рак – до сих пор звучит как приговор. Неудивительно, что люди не хотят не то, что думать – даже слышать о плохом… Узнать, что имеешь мутацию, которая почти полностью приведет к раку – страшно. Парализующе страшно. Однако правда в том, что информация (даже отрицательная) – это преимущество. Знать правду – значит, получить шанс победить. Потому что осведомленность дает главное – время. Бесценное время. Время, чтобы спасти жизнь. Жизнь близкого человека или свою собственную.

Сегодня День борьбы с раком молочной железы, и я искренне хочу, чтобы каждый, кто прочитал эту колонку, задумался о своем здоровье и здоровье близкого человека. Есть в семье история рака? Сделайте тест. Давно или никогда не были у маммолога? Пройдите хотя бы УЗИ молочной железы. Есть проблемы, о которых знаете? Не ждите другого времени – пойдите завтра к врачу.

Вы нужны своим близким. Берегите себя ради них. И будьте здоровы.

Источник: “ГОРДОН”

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