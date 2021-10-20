 

20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

20.10.2021, 16:56, Новости дня
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Сегодня отмечают сразу три мировых праздника. Всемирный день статистики – отмечается каждые пять лет, начиная с 2010 года. Инициатива по учреждению праздника принадлежала Статистической комиссии ООН. Цель даты – отдать дань уважения и статистической науке, и ее представителям за вклад в развитие и совершенствование современных управленческих, экономических и других процессов.

Международный день авиадиспетчера отмечается в этот день ежегодно. Дата 20 октября была выбрана не случайно: именно в этот день в 1961 году в столице Нидерландов Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров в том числе для стандартизации управления грузовыми и пассажирскими авиационными перевозками.

Международный день повара отмечается каждый год 20 октября. Праздник появился в 2004 году благодаря инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В Украине сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Дата была учреждена указом президента от 17 января 2005 года “с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме”.

В православной традиции сегодня именины у Пелагеи, Сергея и Юлиана. В католической – у Ирены и Иоанна.

Согласно народным приметам:

Если в этот день выпадает снег, стоит ожидать ранней зимы;
Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает;
Если луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом;
Если 20 октября стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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