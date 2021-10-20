Нардеп Гончаренко: Контроль над СМИ – это основная цель президентского закона об олигархах

“Мы видим закон о так называемой деолигархизации, а на самом деле – об узурпации власти, основная цель которой – взять под контроль медиа. И поэтому это очень все опасно и мы должны защищать свободу слова всеми доступными средствами”, – убежден политик.

Он добавил, что давление власти на медиа – это первая примета авторитарных тоталитарных режимов.

“И режим [президента Украины Владимира] Зеленского быстро движется к этому. И это очень опасная тенденция”, – предупредил Гончаренко.

Контекст:

Ведущие программы “Зворотний відлік” Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей “Слуги народа” – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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