 

Путин объявил в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

20.10.2021, 16:56, Новости дня
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“Сейчас особенно важно “сбить” пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно”, – сказал Путин.

В то же время, регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19 нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября, отметил глава Кремля.

Путин добавил, что при необходимости нерабочие дни в РФ могут продлить и после 7 ноября.

Фактически нерабочими в РФ становятся три дня – с 1 по 3 ноября, отмечает “Медуза”. Поскольку 4 ноября в России праздник – День народного единства, а с 5-го по 7 ноября в 2021 году были выходные.

Контекст:

Объявить нерабочую неделю из-за вспышки COVID-19 предложила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

19 октября в России второй день подряд зафиксировали максимальную смертность от COVID-19 (1028 летальных случаев). Всего с начала пандемии в РФ умерли 226 353 человека.

По состоянию на 20 октября в России коронавирусная инфекция была подтверждена у почти 8,1 млн человек (из них более 34 тыс. – за последние сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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