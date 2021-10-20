 

Мнение: Хочу быть оптимистом!

20.10.2021, 16:54, Разное
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Для тех, кто говорит, что я тут рисую слишком мрачные картины – милейший, чудеснейший анекдот!
“Жили-были два мальчика. Оптимист и Пессимист.
1 января Пессимист нашел под ёлкой много сладостей и игрушек, а Оптимист – кучу дерьма.
Встречаются во дворе, делятся впечатлениями.
Пессимист:
– Конструктор дурацкий… плюшевый медведь уродский… мандарины слишком кислые… конфеты слишком сладкие…
– А ко мне… лошадка приходила!!!!” (2013)

Источник: Размышления вольного социолога



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