Мнение: Хочу быть оптимистом!

Для тех, кто говорит, что я тут рисую слишком мрачные картины – милейший, чудеснейший анекдот!

“Жили-были два мальчика. Оптимист и Пессимист.

1 января Пессимист нашел под ёлкой много сладостей и игрушек, а Оптимист – кучу дерьма.

Встречаются во дворе, делятся впечатлениями.

Пессимист:

– Конструктор дурацкий… плюшевый медведь уродский… мандарины слишком кислые… конфеты слишком сладкие…

– А ко мне… лошадка приходила!!!!” (2013)