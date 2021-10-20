ВС разрешил отказываться от договора купли-продажи машины в случае скрытого пробега

Покупатель может расторгнуть договор о покупке автомобиля в случае, если ему предоставили неверные данные о пробеге и годе выпуска, об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России.

Суд указал на иск женщины, которая купила подержанное авто, покупатель сообщил, что машину выпустили в 2015 году, а пробег составлял 62 тыс. километров, на момент заключения договора панель приборов была неисправна, и проверить пробег было невозможно, но позже, она узнала, что машину выпустили в 2013 году, а пробег превысил 132 тыс. километров, передает РИА «Новости».

Продавец не стал возвращать деньги, она обратилась в суд, но там указали, что несоответствие пробега и года выпуска машины не являются существенными недостатками товара.

Женщина дошла до Верховного суда.

«Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи автомобиля в случае сообщения продавцом недостоверной информации о годе его изготовления и пробеге… Продавец несет ответственность за несоответствие информации о товаре, связанное с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю», – говорится в обзоре.