В пригороде Вашингтона закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

Военная база в пригороде Вашингтона Бетесда закрыта из-за угрозы взрыва, говорится в сообщении базы в Twitter.

«Примерно в 8:45 утра (15:45 мск) база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания 10. Работники безопасности работают на месте», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что «база закрыта, все военнослужащие не должны покидать помещений. Все ворота закрыты для несрочных поездок. Публику просят избегать этой территории».

База ВМС США в Бетесде, штат Мэриленд, занимается поддержкой и охраной крупнейшего военного госпиталя американского флота, где в разное время лечились президенты и другие видные лица.

Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог.