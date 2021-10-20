Мнение: Похищение?

Фатиму Сайгитову и Айшат Сайгидгусейнову, похищенных в европейской Казани, увезли в европейскую Махачкалу. Отец одной из девушек утверждает, что они сами решили вернуться домой: якобы, они поняли, что их «обманули», взяли такси и уехали.

У основателя и руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алии Байназаровой другая версия произошедшего: накануне она рассказала, что несколько мужчин в форме полицейских ворвались в кризисный шелтер «Мамин дом» и силой увезли дагестанок.

«Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь. Мы заключили с ними договоры, мы проговорили, какую помощь им будем оказывать, какие дальнейшие шаги будем предпринимать», — сообщила Байназарова.

После похищения девушки не выходили на связь около часа. Позже они позвонили и заявили, что якобы все хорошо и что «не надо поднимать шумиху». Отец Фатимы Сайгитовой, в свою очередь, уверен, что правозащитница «закрутила девочкам голову и увезла».

«Поймаю — глаза выколю», — пообещал он. По его словам, его дочь и Айшат Сайгидгусейнову не заставляют жить в браке. «Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит», — добавил он.

В общем, история становится еще более тревожной и мутной.

И мне интересно, будет ли в Казани возбуждено уголовное дело по статьям УК, предусматривающим наказание за похищение девушек и угрозу «выколоть глаза»? Или как?

На снимке: ночная Казань, фотография отсюда

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