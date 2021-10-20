 

В России выявили 34 073 новых случая коронавируса

20.10.2021, 16:40, Разное
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Утром 20 октября 2021 года оперативный штаб обнародовал последние данные по динамике развития ситуации с коронавирусом в России. Оказалось, что за минувшие сутки было выявлено 34 073 новых пациентов с ковидом. При этом число выздоровевших оценивается в 25 231. Число летальных исходов, попавших в официальную статистику, вновь превысило тысячу и достигло отметки в 1 028 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии, пишет RT.

Больше всего новых случаев коронавируса регистрируется в Москве – 5847. Вторую позицию атнтирейтинга российских регионов традиционно занимает Санкт-Петербург, власти которого отчитались о 3274 заболевших. На третьей позиции осталась Московская область, в которой ковид выявили у 2590 пациентов, сообщает телеканал “360”.

За все время ведения наблюдений в России в официальную статистику попали сведения о 8 094 825 заболевших ковидом. Число выздоровевших пациентов оценивается в 7 065 712 человек. Летальных исходов насчитали 226 353, передает телеканал “Царьград”.

Эксперты напоминают, что у россиян по-прежнему есть возможность совершенно бесплатно получить вакцину от коронавируса. Кампания по вакцинации остается единственной эффективной мерой по защите от тяжелых последствий болезни. Она же может способствовать снижению темпов распространения болезни, что особенно актуально при нынешних показателях статистики.



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