Будьте готовы к множеству блесток, яркой подводке для глаз, розовым румянам и не только: 6 тенденций зимнего макияжа

Лето – это время легкого макияжа, потому что из-за жары косметика постоянно тает и растекается. Зато зимой можно не ограничивать себя в самовыражении. В холодную погоду мы наносим больше тонального крема, не стесняемся красить глаза тенями, а губы – яркой помадой. Зима – это отличное время, чтобы поэкспериментировать с косметикой и макияжем. Какие тренды будут актуальны в ближайшем сезоне? Расскажем о самых интересных тенденциях ниже.

Яркая подводка для глаз

Акцент на глаза – тенденция, которая отлично подойдет вам, если вы не любите яркие помады и блески. Лайнеры и подводки находятся в тренде на протяжении двух последних лет и не собираются сбавлять обороты. Существует бесчисленное множество вариантов для макияжа глаз. Вы можете использовать классическую черную подводку, прорисовывая густые стрелки. Или экспериментируйте с цветами: в моде голубые, зеленые и желтые лайнеры. Форма стрелок тоже может быть разной, начиная от прямых линий до V-образных крыльев.

Акцент на блестки

Помните, как красиво и ярко сверкает снег на солнце? Примерно так же должно блестеть ваше лицо этой зимой. Не отказывайте себе в блестках. Переливающиеся тени, хайлайтер и глянцевые помады должны стать основой вашего макияжа. Блестки хороши тем, что способны преобразить любое лицо. Они подчеркивают вашу индивидуальность, но в то же время дарят коже естественное сияние, которое позволяет ей выглядеть более здоровой.

Матовая кожа

Хайлайтеры – это хорошо, но лучше не увлекаться ими этой зимой. Оставьте их на лето. В холодную погоду сделайте акцент на матовой коже. Однородный тон и никакого блеска. Чтобы создать такой образ, используйте питательный увлажняющий крем и плотный тональный. А лишний блеск с лица поможет убрать прозрачная пудра. Именно она делает кожу по-настоящему матовой.

Розовые румяна

На морозе зимой щеки краснеют сами по себе. Чтобы усилить этот эффект, используйте в своем макияже побольше розовых румян. Они дарят нашему лицу естественный цвет, помогают коже выглядеть более здоровой. Розовые румяна отлично подойдут девушкам с бледной кожей, а персиковые и рыжеватые оттенки можно использовать, если она у вас смуглая. Сочетайте их с прозрачной пудрой, чтобы сделать кожу матовой. Помните, что весь блеск должен быть сосредоточен на глазах и губах.

Тонкие и приподнятые брови

Пожалуй, еще в прошлом году казалось, что тонкие выщипанные брови больше никогда не вернутся в моду. Да, до изогнутых “ниточек” далеко. Но уже сейчас визажисты отходят от толстых и пушистых бровей в пользу более элегантного варианта. Ставку делают на очерченный, скульптурный лоб. А подчеркнуть его фактурность помогают тонкие брови.

Их выщипывают так, чтобы они изгибались в минимальную дугу. Такая форма визуально подтягивает лицо, делает его пропорции более очерченными. Брови все еще можно прорисовывать карандашом, но не не нужно закрашивать их полностью. Слишком яркий макияж уступает место естественности.

Контур для губ

Пухлые губы тоже на протяжении многих сезонов не выходят из моды. Чтобы визуально увеличить их объем, девушки прибегают к контурному карандашу. В TikTok появился новый тренд: теперь карандашом прорисовывают только углы губ и их желобок. Это позволяет сделать их объемнее и воссоздать “кукольные” губы. Не бойтесь выходить за естественные линии. Карандаш легко растушевать и скрыть за плотной помадой насыщенного цвета.

Выбирайте яркие тона, потому что именно акцент на губы был и остается модной тенденцией последних лет. Красный, винный, фиолетовый – все они будут в тренде этой зимой. Сочетайте пухлые и яркие губы с минималистским макияжем глаз, чтобы образ не получился слишком перегруженным. Но помните, что помада и карандаш всегда должны быть одного оттенка.