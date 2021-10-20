Московская школа закупила тренажёры Кегеля для уроков физкультуры

В одной из московских школ разгорается скандал из-за тренажёров, закупленных по тендеру для спортивного зала. Когда поставщик доставил оборудование, оказалось, что это тренажёры Кегеля для укрепления интимных мышц.

Деньги на закупку тренажёров для школы выделил столичный бюджет, поэтому потратить их можно было только через открытый конкурс. Школа разместила объявление о закупке тренажёров на портале госзакупок и выбрала предложение с наилучшей ценой.

«Лучшее предложение сделало ООО «Розовый кролик». 3984 рубля за один тренажёр с управлением через приложение на смартфоне. Разумеется, мы обрадовались, на выделенные 16 миллионов столько смогли купить! Откуда мне знать, что это не те тренажёры?» – сетует директор школы.

Эксперты видят причину произошедшего в несовершенстве закона о госзакупках: «44-й закон, с одной стороны, обязывает выбирать самое дешёвое предложение, с другой – запрещает указывать точные параметры заказа, чтобы это не сочли подгонкой условий под конкретного поставщика. Школа объявила закупку тренажёров и получила тренажёры. По форме всё верно, по сути – издевательство, конечно», – говорит глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Что теперь делать с купленными тренажёрами Кегеля, никто не знает. Возврату и обмену они не подлежат. Старшеклассницы просят оставить оборудование в школе и обещают активно пользоваться. Отцы в родительских чатах советуют раздать тренажёры учителям. Предложение отправить часть устройств в подарок вернувшейся из космоса Юлии Пересильд было отвергнуто – раздаривать школьное имущество запрещено.

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