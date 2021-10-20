Оказалось, что умеренный шум повышает производительность труда

После того как масса людей ушли на удаленную работу, многие стали замечать, что трудиться в коворкингах или кафе со своим ноутбуком намного легче, чем дома. Ученые решили узнать, почему?

Они провели исследования и установили, что «хорошую атмосферу» для работы на компьютере создает умеренный шум. Речь идет об обычном фоновом шуме, а не о сильном, конечно же. Именно он, по мнению ученых, заставляет мозг концентрироваться на выполнении задач, в результате чего ваш личный КПД заметно растет.

Во время карантина примерно 80% удаленных работников оставались дома, другие же искали для себя места где-нибудь в кафе или коворкинге. Иногда это сопровождалось серьезными дополнительными затратами. Но люди видели, что работать в таких местах лучше. Производительность действительно падает в гробовой тишине. Отсюда вывод: нужно хотя бы включить телевизор, который вовсе не обязательно смотреть.