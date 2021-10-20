Американцы предлагают спасать Землю от астероидов при помощи гравитационного тягача

Принципиально новый способ изменения траектории движения опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей в будущем, предлагает ученый из американского университета в штате Миннесота.

Доктор наук Йоханнес Кетема вдобавок к уже предложенным ядерным бомбардировкам небесных тел предлагает использовать так называемый гравитационный буксир. По его мнению, астероиды можно уводить в сторону, запуская на них массивные искусственные зонды.

Это гораздо безопаснее, чем ядерные бомбардировки, которые можно использовать только в крайнем случае. Тем более, что, раскалывая астероид на части, мы получаем несколько обломков, которые также могут оказаться слишком большими и начнут двигаться по другой траектории. Не факт, что она станет безопасной.