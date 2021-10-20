Мнение: Спортсмены из Госдумы знакомятся с компьютерными играми

У некоторых людей эмпатия как у хоккейной шайбы, что-то на уровне анекдота «а нас за что». Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка, недовольна победой российской команды на чемпионате мира по Доте. Путин уже поздравил победителей с победой, дотеры получили по 140 млн рублей призовых на игрока, плюс спонсорские, плюс долгосрочные контракты… На фотографии к посту аэропорт в Домодедово. Таким рекламным баннером встречали сейчас команду.

Ребята пришли к успеху, при этом, что важно для школьников, очень рано — капитану команды всего лишь 23 года.

Цитирую мнение депутата:

https://sport24.ru/news/cybersport/2021-10-18-zhurova-iz-za-kibersporta-my-teryayem-budushchikh-velikikh-sportsmenov-sposobnykh-stat-olimpiyskimi-chempionami

Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Тим Спирит сейчас станет супер большой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт.

Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности.

Можно сколько угодно говорить, хорошо это или плохо. Все равно ничего не изменится. Не будем же мы закрывать страну и возвращаться к режиму СССР со строгими ограничениями. Так что все просто повозмущаются и опять дадут ребенку гаджет в руки. Это правда жизни.

И верно. Нельзя, чтобы талантливые ребята шли в Доту, так как некоторые из них могли бы стать талантливыми конькобежцами. А если бы госпожа депутат была чемпионом по Доте, она бы, наверное, жаловалась уже на конькобежцев — «тратят своё время на разную ерунду, хотя могли бы в это время бить крипов и ломать вражеский трон. Но уж лучше коньки, чем пивасик в сквере. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без умственной активности».

Другой депутат, Ирина Роднина, поздравила Тим Спирит в форме упрёка российским футболистам — дескать, смотрите, пешеходы, как мальчики-дотеры выкладываются, не то что вы, лентяи:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/deputat-irina-rodnina-o-pobede-team-spirit-v-kibersporte-nashi-rebyata-dobivayutsya-rezultata-a-v-futbole-i-blizko-k-etomu-ne-podkhodyat

Ещё один депутат, Николай Валуев, напомнил, что это именно он продавливал в России официальное оформление киберспорта. Кстати, это правда, и лично я за это господину Валуеву весьма признателен. Сейчас боксёр радуется, что дотеры не уехали работать на западные корпорации, которые, по его мнению, за такими умами охотятся:

https://cyber.sports.ru/dota2/1102294258-deputat-gosdumy-valuev-pro-pobedu-team-spirit-na-ti10-camoe-glavnoe-ch.html

В общем, движение пошло — Дота ворвалась в большую политику. Но всё же, на мой взгляд, спортсмены-депутаты снова не поспевают за реальным миром.

Они полагают киберспорт эдакой милой детской забавой, отсталым братом серьёзного «взрослого» спорта. На практике же ситуация обратная. С большой долей вероятности, скоро в Госдуме будут сидеть не пловцы с боксёрами, а как раз вот эти самые дотеры, которых сейчас показывают по каждому утюгу.

Большой спорт держится на инерции, на рекламе в СМИ, на уважении к родителям, которые рассказывают детям о своих любимых командах и отводят их за руки в спортивные секции. Если убрать весь этот самоподдув, даже вездесущий футбол будет волновать молодёжь не сильнее, чем соревнования по плевкам вишнёвыми косточками. 22 мужика в шортах гоняются по траве за мячиком? Окей, дедушка, спасибо, что показал увлечение своей молодости, мне очень интересно, честно. Можно я не буду досиживать все 90 минут?

Известный футболист высказался сейчас в том духе, что Дота это не настоящий спорт, там ничего не надо делать, ни бегать, ни прыгать:

https://cyber.sports.ru/dota2/1102299331-aleksandr-mostovoj-pro-kibersport-eto-nenastoyashhij-sport-tam-nichego.html

Юмор в том, что заметка на Спортс.ру озаглавлена «Александр Мостовой про киберспорт». Вместе с тем со стороны журналистов было весьма смело предположить, будто молодое поколение вообще знает, кто такой Александр Мостовой. Ютуберов и тиктокеров знают. А если попросить назвать пятерых футболистов, не заглядывая в смартфон, многие назовут только троих — Кокорина, Мамаева и Дзюбу.

Понятно, что у киберспорта есть проблемы. К примеру, профессиональные игроки в Доту выглядят в большинстве своём плохо. Не как в кинокомедиях, когда актёру с внешностью греческого бога цепляют на голову очки и усики, чтобы сделать его «некрасивым», а просто плохо, вот как ваш непопулярный одногруппник, с которым девушки заговаривают только ради домашнего задания по физике.

Сравните три запроса в Яндексе. Вот фотографии команд Дота 2:

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=команды%20дота%202%20фото

Вот футбольные команды:

https://yandex.ru/images/search?text=футбольные%20команды%20фото

А вот кей-поп группы:

https://yandex.ru/images/search?text=k-pop%20группы%20мужские%20фото

Как видите, сравнение не в пользу дотеров. А внешность очень важна — в том числе потому, что восторженные взгляды фанаток крепко мотивируют игроков на упорные тренировки.

Ещё одна проблема киберспорта — зрелищность. Графика в играх заточена под игрока, а не под зрителя: наблюдать за чужой игрой не так удобно, как играть самому. Разработчикам нужно делать специальные режимы для зрителей — с интерфейсом покрупнее, с разными углами камер и тому подобным.

Впрочем, по зрелищности киберспорт в любом случае выигрывает у обычного спорта — традиционные офлайновые игры весьма примитивны, а у игроков из крови и плоти есть заложенные природой ограничения. Когда же разработчики сделают специальные режимы для болельщиков и добавят ещё больше полигонов в модели персонажей, разница станет совсем уже неприличной.

Вот видео с того самого финального дня. Чтобы быстро прочувствовать атмосферу, промотайте в конец, на отметку 11:40:00, включите звук и разверните видео на весь экран. Наши с зелёными полосками, китайцы с красными. В этот момент игра ещё идёт на равных, и исход победы не определён, но уже через несколько минут наши получат огромный перевес, а ещё через несколько минут Тим Спирит станут чемпионами мира:

https://youtu.be/o7kFCNLU8RQ?t=42000

Кстати, мы регулярно сталкиваемся в интеллектуальных соревнованиях именно с китайцами. Вопреки популярным байкам, с мозгами у них всё в порядке. В условном чемпионате по программированию можно обычно ожидать, что за золотую медаль нашим участникам будут противостоять уже даже не синоамериканцы, а именно граждане Китая.

Господин Валуев полагает, что игроков могут перекупать западные корпорации. Полагаю, это не вполне точное суждение. Во-первых, дотеры — спортсмены, а не программисты, в науке или в разработке им делать нечего. Во-вторых, западные корпорации и так платят деньги нашим спортсменам — команду Тим Спирит, к примеру, сейчас спонсирует Найк. Скупка российской молодёжи условным Гуглом — явление известное, однако это не тот случай, это спорт.

Где могут себя найти киберспортсмены, так это в армии. Управление боевыми дронами нельзя доверить кому попало. Один и тот же дрон в руках опытного киберспортсмена будет эффективнее, чем пять дронов под контролем слабых операторов. А так как армии мира становятся всё более высокотехнологичными, военные скоро начнут вербовать киберспортсменов в специальные части. Чемпионы мира форму наденут навряд ли, но спортсмены второго эшелона, которым миллионные призовые не светят никогда, вполне могут получить интересные предложения от Минобороны.

Впрочем, я обо всём этом говорил ещё лет 10 назад. С того времени принципиально ничего не изменилось — компьютерные игры продолжают расти, постепенно вытесняя спорт, музыку, кино и прочие традиционные занятия в престижные, но довольно узкие ниши.

Напоследок дежурно напомню, что отдавать ребёнка в киберспорт, чтобы он строил карьеру дотера или фортнайтера, плохая идея. Почему — тема для отдельного разговора.