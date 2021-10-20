Если ты с проблемой – Личное мнение

Приятный человек и приятно выглядит, а неприятный — наоборот. Видимо руководствуясь этой логикой, вы, вместо того, чтобы осудить моральные качества одной героини, накинулись на её прыщавую кожу.



Фото: Соцсети

Нет, кожа и в самом деле на троечку с минусом. Прыщи. Серый уставший цвет.

Неужели денег нет на уход у косметолога? Да не в деньгах тут дело, а в непонимании сути проблемы.

Вы знаете, как пандемия сказалась на лицах? Вы не замечаете, а вот я всегда обращаю внимание — лица устали.

С работой трудно. С передвижениями ещё сложнее. На море слетать, отдохнуть — целое приключение.

Вместо того, чтобы сесть и спокойно разобраться, в чём проблема, люди лишь усугубляют её. Через три страны пытаются прорваться в отпуск. Пьют химические витаминные коктейли, непонятно где, как и кем сделанные.

Кожу можно лечить, но нельзя вылечить — если процедуры у дуры только снаружи. Неужели денег нет вылечить прыщи, морщины, усталость? Да не вылечишь ты их, если не спасать организм изнутри.

С источниками радостей туговато. Народ как никогда активно обращается к внешним стимуляторам. Кто на энергетиках сидит, кто на привычном табако-алко. И силёнок со здоровьем каждый день всё убывает.

Но тело не может брать энергию и продуктивность из ниоткуда — это физика. Так что вместо того, чтобы пихать в себя сомнительные «стимуляторы», для начала стоит починить базовые процессы: дать организму достаточно еды, кислорода и отдыха. Это же уровень второго класса.

Школьную программу знать надо, а брать взаймы у завтрашнего дня и так добивать организм — вот точно не стоит. В пандемии нам жить ещё неизвестно сколько. А главное — хочется пожить ещё и после неё.

Может удивитесь, но в вопросе поиска дополнительных сил я поддержу тех, кто фанатеет от разных трав и сборов. И утверждает, что оно ему помогает высыпаться, не переедать, не подхватывать ОРВИ от любого прохожего. Да, народные средства, но по науке. Не зря вся нынешняя медицина и фармацевтика началась со знаний о целебных растениях.

Только пучки сена у бабок в переходе я бы брать не советовала. Мало ли. Предпочитаю средства, которые сделаны профессионалами.

Берите готовые экстракты известного состава и с известными свойствами, как фитококтейли FERMEZZA. Их целая серия.

Растения там подбирали по уму — под контролем главного эксперта Экспертного совета НИИ питания РАМН. Кому интересно, можете почитать в их Инстаграме, кто и как и зачем разработал напитки.

В продуманных составах до 20 экстрактов разных трав. С доказанной пользой. То есть, всё по науке. Проверено, работает, и при этом — безопасно.

Эффекты у фитококтейлей FERMEZZA разные.

• Если нет сил подняться с дивана или собраться с мыслями, то берите «Энергия и концентрация».

• Для тех, кто задолбался срываться на близких и мучиться бессонницей — «Релакс и антистресс».

• Для постоянно хватающих на лету любую инфекцию — «Иммунитет».

• Если желудок просит пощады или клонит в сон после еды — «Пищеварение и детокс».

А ещё есть «Красота и сияние» — улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Всего пять видов фитококтейлей, чтобы прицельно решить существующую проблему. По опыту, они классно дополняют друг друга.

Фитококтейли можно разводить в прохладной воде, а можно пить горячими — вместо чая или кофе. Можно засыпать в термос или в бутылку — и норму воды начнёте наконец получать, и жрать меньше хочется.

Все коктейли вкусные. Запах не резкий, приятный. Напоминает о лете в деревне, когда тебе 8 лет и проблем нет в принципе. Лес, солнце, свежескошенный луг, цветы — и всё это в чашке.

В упаковке 14 разовых пакетиков (саше) — запас на две недели. Производитель подумал о дизайне, так что пользоваться удобно. Из узкого пакетика можно прицельно пересыпать содержимое даже в горлышко обычной бутылки, не засыпав при этом всё вокруг.

Можно положить несколько пакетиков в карман сумки, много места они не займут, и не порвутся — прочные, непромокаемые.

Состав действительно прекрасный: все фитококтейли 100 % натуральные. Без ударных доз сахарища. На организм травки действуют мягко, щадяще.

Но главное, что травы в каждый коктейль подобраны особым образом: по действию биологически активных соединений в них. Так, что ингредиенты в них усиливают эффект друг друга. И это не пустые слова, на сайте целый список научных статей, на которые специалисты НИИ питания РАМН опирались при подборе составов.

Например, в «Пищеварении и детоксе» растительные ферменты, которые помогают перевариванию и усвоению еды, не всегда полезной. Что лично мне важно тут — они не тормозят выработку моих родных ферментов, как те таблетки, которыми вы запасаетесь перед праздниками и гостями. Ещё там в составе травы, которые помогают выделять пищеварительные соки и выводить отработанные продукты.

А мелисса в этом фитококтейле — содержит биологически активные вещества, фенилпропаноиды. Они помогают защититься от раннего старения клеток и, теоретически, даже снижают риски образования раковых опухолей. Кроме того, мелисса анксиолитик — то есть, борется со страхами и тревожностью. Но не глушит нервную систему, а рождает в ней здоровый пофигизм.

Шиповник в фитококтейле «Красота и сияние» — кладезь витаминов и других жизненно важных фитонутриентов. В сочетании с остальными растениями комплекса отлично помогает телу освобождаться от токсинов и шлаков и насыщает кожу и волосы веществами, нужными для их здоровья. А со здоровья и начинается настоящая красота, сколько уже я про это говорю!

Родиолу из фитококтейля «Иммунитет» на Алтае называют золотым корнем и используют в народной медицине по тысяче разных поводов. Научные исследования показали, что её экстракт проявляет высокую иммунотропную активность. То есть, помогает вашим иммунным клеткам выполнять свою работу.

В фитококтейле «Энергия и концентрация» есть экстракты с высоким содержанием катехинов. Они поддерживают в порядке кровеносную систему, укрепляют стенки сосудов. И правда, энергично пахать хоть в тренажёрке, хоть на ответственной работе получится только со здоровым сердцем.

В фитококтейле «Релакс и антистресс» — ягоды Годжи. Вокруг них было столько шумихи, что закрались подозрения, не развод ли это. Но — нет. Строжайше контролируемое клиническое исследование показало: ягоды Годжи действительно «разгружают» печень, выравнивают эмоции, повышают качество сна, лёгкость пробуждения, и дают субъективное ощущение счастья.

Так что никакой магии, только наука и давно известная польза натуральных трав, но подобранная в такую композицию, какую вы сами никогда себе из аптечных травяных сборов не составите. Ещё и вкусно и удобно, в воде растворяется.

Но сразу предупреждаю: эффект накопительный, заметите его недели через 2-3 ежедневного питья. Просто станет неуловимо легче: засыпать, просыпаться, избавляться от стресса и так далее.

Как раз две недели на фитококтейли FERMEZZA будет скидка 25% по промо-коду MIRO25. Если заказать сейчас, то успеете почувствовать на себе эффект и ухватить ещё чудо-средства за 735 рублей вместо 980. Пользуйтесь, с огромным удовольствием рекомендую — сама их пью.

А вы чем себя поддерживаете? Ред Буллом и кофе с шоколадками? Или всё-таки задумывались о чём-то поприличнее?

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