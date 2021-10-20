Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото

Певица дополнила образ босоножками с массивным золотым декором и маленькой сумочкой.

Скриншот: anilorak / Instagram

В тот же день на своей странице в Instagram совместное фото с артисткой опубликовал российский концертный директор Константин Полещук. На этом снимке певица выглядит вот так.

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Публикация от Константин Полещук (@poleshchukkonstantin)

Он отметил, что встретил певицу на гала-ужине российской премии “Виктория”.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак строит карьеру в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

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