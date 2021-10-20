 

Глава НСЖУ: Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо

20.10.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от ведущей канала “UA:Перший” Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии. Власть должна отчитаться об уважении прав журналистов и обеспечении свободы слова и предоставить четкие ответы по высказанным известной журналисткой упрекам”, – написал он.

По словам главы НСЖУ, “честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы”.

“Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором являются соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашении на эфиры, – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали”, – объяснил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4436823643069132

В эфире телеканала “Украина 24” Томиленко подчеркнул, что давать оценку профессиональности журналистов могут только эксперты.

“Не совсем корректно, когда политики или власти обвиняют кого-то в ангажированности и в несоблюдении профессиональных стандартов, потому что фактически профессиональные стандарты должны определять сами журналисты, сами эксперты в среде журналистов. У нас есть эксперты, в случае чего у нас, опять же, есть Европейская федерация журналистов, есть Международная ассоциация журналистов, то есть те структуры, которые уже могут дать заключение”, – объяснил глава НСЖУ.

Контекст:

19 октября ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции “Слуга народа” приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. “Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, – говорится в заявлении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Харрис обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море

03.07 / Глава НАПК о ситуации с Витренко: У нас нет конфликта

29.01 / Эксперт: Роскомнадзор пресек издевательство Google над гимном РФ

06.07 / Процессор от PlayStation 5 попадет в настольные ПК

28.07 / За сутки в Киеве коронавирус выявили у 110 человек

30.07 / В Японии решили оценить воздействие воды с АЭС «Фукусима-1» на рыбу

14.10 / Макрон ввел комендантский час в Париже и других городах

20.02 / Глава Пентагона в разговоре с Тараном подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для защиты от агрессии РФ

15.12 / Названа сфера с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом среди работников

24.05 / Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика