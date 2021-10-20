Глава НСЖУ: Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо

“Публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от ведущей канала “UA:Перший” Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии. Власть должна отчитаться об уважении прав журналистов и обеспечении свободы слова и предоставить четкие ответы по высказанным известной журналисткой упрекам”, – написал он.

По словам главы НСЖУ, “честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы”.

“Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором являются соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашении на эфиры, – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали”, – объяснил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4436823643069132

В эфире телеканала “Украина 24” Томиленко подчеркнул, что давать оценку профессиональности журналистов могут только эксперты.

“Не совсем корректно, когда политики или власти обвиняют кого-то в ангажированности и в несоблюдении профессиональных стандартов, потому что фактически профессиональные стандарты должны определять сами журналисты, сами эксперты в среде журналистов. У нас есть эксперты, в случае чего у нас, опять же, есть Европейская федерация журналистов, есть Международная ассоциация журналистов, то есть те структуры, которые уже могут дать заключение”, – объяснил глава НСЖУ.

Контекст:

19 октября ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции “Слуга народа” приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. “Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, – говорится в заявлении.

—