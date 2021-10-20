Гордон: Будут умирать близкие – побежите на вакцинацию. Лучше до этого не доводить. Идите вакцинироваться!

Гордон сообщил, что вакцинировался около полгода назад препаратом от Pfizer/BioNTech, хотя до этого сам говорил, что не готов, потому что “непроверенная вакцина”.

“Я это говорил… Но потом на моих глазах умирает ряд близких людей. Умирает. От коронавируса. На моих глазах чуть не умирает ряд близких друзей. Мы с [ведущим] Василием Владимировичем [Головановым] включали моего близкого друга Сергея Арутюняна из Александровской больницы. Человек умирал. Он тоже говорил: “Что, вакцинироваться? Какой COVID-19? Это все придумали”. Умирал! И до сих отходит, хотя прошло полгода”, – сказал журналист.

Он рассказал, как убедил себя сделать прививку.

“Жизнь – всегда выбор. Всегда. Я себе задал вопрос. Вот две руки. На одной руке – неизведанность вакцин. Я себе сказал: “Американцы вакцинируют все население [вакциной от] Pfizer. Израиль полностью вакцинировался Pfizer. Ну что, евреи – дураки? Самих себя травить будут?” Не дураки, значит, это говорит в пользу Pfizer. Да, сомнения остаются… То есть на этой руке мои сомнения и возможные последствия. А на другой руке – болезнь в тяжелом протекании или смерть. Я видел у людей страшное протекание болезни и что с ними происходило после того, как они переболели: частичная потеря памяти, потеря координации, головокружение, слабость, апатия, жесточайшая депрессия… Болезнь бьет по многим органам, она сразу идет в слабые места [организма]. Болит печень – на печень дает осложнения, болит сердце – на сердце… Я понимал, что здесь [на одной руке] болезнь и смерть, а здесь [на второй] – вакцинация и, может быть, пронесет. Я принял решение о вакцинации”, – сказал журналист.

Он сообщил, что вакцину от коронавируса получили все члены его семьи.

“Папе скоро 85 лет. Вакцинировался два раза, как положено. Месяца два назад заболел COVID-19 после вакцинации. Перенес в легкой форме. Врачи сказали: “Если бы не вакцинация – все… Пожилой человек”. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке”, – рассказал журналист.

Он высказал мнение, что избежать вакцинации никто не сможет.

“Я выражу свою личную гражданскую позицию: никто никуда не денется от вакцинации. Будут умирать близкие – побежите на вакцинацию. Побежите! Лучше до этого не доводить. Идите вакцинироваться! Будет хуже. Зайдите в одну из больниц. Мест нет, коек нет, люди вповалку лежат в коридорах… Кошмар! Не доводите до этого, идите вакцинируйтесь!” – призвал Гордон.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 61,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы.

19 октября в Украине подтвердили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число новых случаев за полгода. Рекордный прирост был 4 апреля – 20 341. 18 октября в Украине от коронавируса умерло 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии.

В ряде регионов закончились койки с кислородом, а морги переполнены телами умерших от COVID-19.

В Украине к 20 октября сделали 14,86 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получили 8,2 млн человек, завершили вакцинацию 6,65 млн украинцев. По данным Госстата на 1 сентбря, в Украине проживало 41,3 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет.

По информации Минздрава, более 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

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