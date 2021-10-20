Мнение: Европа полюбит холодок

Вспомнил! Все-таки вчера на “Эхе” каким-то чудом проскочила одна “нековидная” тема – Сергей Алексашенко минут пять “разоблачал” Газпром и Путина, обвиняя их в том, что они, дескать, “могли бы” поднять поставки газа в Европу, чтобы добиться снижения цен на газ на европейских биржах, однако злодейски не делают этого, не желая “помочь” своим европейским партнерам. “Он же обещал! – орал Алексашенко в эфире. – Нет, ну какая скотина! Лично обещал, что Газпром поставит дополнительные объемы – а Газпром уже через неделю заявляет, что ничего сверх законтрактованных объемов поставлять не будет!”

Его даже ведущий пытался урезонить – дескать, ну зачем вы так, ведь Путин не может давать указания Газпрому, это ж независимая компания, ведущая самостоятельную коммерческую деятельность… Но Алексашенко не унимался и злобно шипел: “Как же! Не может он! Все он может, подлец! Поди раньше-то – как скажет, что Газпрому надо делать – и все это воспринимали как приказ! А тут вишь ли – “не может”!”

Лично я тоже не думаю, что Путин и впрямь может вести какую-то независимую политику от “европейских партнеров”, а уж тем паче – намеренно ставить их в неудобное положение (а уж без газа – так и вообще раком). Они ему Крымский мост построили, почитай, “под ключ”, весь ключевой импорт закрывают – где уж тут кобениться? Скорее всего, от усердия он просто выдал ненароком желаемое за действительное – пообещал газ, которого нет, в прямом физическом смысле . В этого Газпрому и пришлось дезавуировать собственного хозяина… тьфу, приказчика – мол, “нету газа и не ждите”.

Но если помечтать – типа, если б Россия была и впрямь суверенной страной – я бы, безусловно, только одобрил бы идею никакого дополнительного газа Европе не давать. Не, ну в самом деле – что за баловство? Хотели жить на “зеленой энергии” – на ней и живите. Можно взывать к жалости и милосердию – “они ж замерзнут”, “им же дорого” – но, во-первых, ЕС это пока не дом престарелых (он вообще-то втрое больше РФ по населению и на порядок – по ВВП), жалеть их нам как-то не по рангу; а во-вторых – они-то нас не жалеют! Объявили свой “зеленый переход”, прямая цель которого – “убить” весь российский экспорт, т.е. газ, нефть и лес; какая ж тут может быть жалость?

Нет уж. Как говорил бандит в известном фильме – “Любишь медок – люди и холодок”. Холодок тут как раз очень кстати.