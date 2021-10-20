Мнение: Первые результаты

Информационный террор о вводимых ограничениях и репрессиях дает определенные результаты. Там, где пугают особенно страшно, темпы вакцинации подскочили чуть ли не вдвое-втрое. В Санкт-Петербурге, как пишет Фонтанка, вакцинировалось 10 тысяч человек — это как раз примерно в три раза больше обычного. Всего-то объявили о введении QR-кодов и штрафах за спущенную маску.

Реакция предсказуемая, но если смотреть на предыдущие волны насилия, особенно летнюю, недолгая. Две-три недели, после чего начинается падение темпов, а как только власть вынуждена снимать хотя бы часть ограничений (по причине истощения административного ресурса), падение идет обвально.

Именно так и работает метод принуждения. Из-под палки. Люди делают выбор между рисками — риском осложнений после вакцинации и рисками, влияющими на работу (в основном). Таких людей может быть много, но их количество конечно. Как только оно заканчивается, текущий уровень насилия уже не в состоянии поддерживать темпы вакцинации. Требуется повышать градус террора, чего истощенная административная машина делать не в состоянии.

Медициной, конечно, здесь и близко не пахнет. Если бы власть хотя бы на миллиграмм интересовалась вопросом здоровья граждан, она бы терроризировала и принуждала к вакцинации (раз уж по-другому не может) в промежутках между «волнами», а вот во время инфекционных вспышек, напротив, отпускала бы вожжи. Вакцинировать людей во время инфекционных обострений — это полная чушь, и так было всегда. Вплоть до нынешней вакханалии. Просто потому, что иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение нескольких недель, при этом организм, понятно, ослабевает. Поэтому до вспышки — логично, во время вспышки — преступно. Но логика и власть — параллельные вселенные. Поэтому обострение заболеваемости и административного психоза совпадают. Качество управления, способность власти к прогнозированию — ниже нулевой отметки. Значительно ниже.

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