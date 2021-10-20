Собчак сообщила новые подробности о допросе в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было.

«Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак», – написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что во время допроса «задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съемок с камер в Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха».

Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.

После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.