Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

Президент РФ Владимир Путин покашлял на совещании с правительством, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что здоровье российского лидера в порядке.

«Нет [не болеет]. Все нормально», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.

Напомним, Песков заявил, что Путин, который ранее сообщил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.