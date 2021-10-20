 

Жители Берлина избили депутата партии «Зелёных», пообещавшего бороться с глобальным потеплением

20.10.2021, 15:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Бундестага от партии «Зелёных» Ральф Шпеербах был избит разгневанными жителями центрального района Берлина, вышедшими на митинг из-за отсутствия в их домах отопления. Берлинцев рассердило намерение парламентария и дальше бороться с глобальным потеплением.

«Сегодня я начал утро с того, что отбивал сосульки с кухонного крана, чтобы налить себе чаю. В моём доме среднесуточная температура – чуть нише минус 2 градусов. Отопления нет, власти никак не помогают. Глобальное потепление – моя последняя надежда на нормальную жизнь, а этот у@#$%ан [негодяй – ред.] сказал, что сделает всё, чтобы его не допустить», – жалуется 54-летний берлинец Карл Ф.

«Наш район отказался от строительства ТЭЦ, чтобы не допустить вымирание дельфинов в Индийском океане. Теперь мы спим в трофейных фуфайках, оставшихся ещё от деда. Никогда больше не пойду голосовать за «Зелёных», они нас насмерть хотят заморозить», – поддерживает соседа 32-летняя Аннагретт Б.

По данным журналистов, депутат не стал писать заявление в полицию и заявил, что нанесённые ему побои не были серьёзными. Тем не менее, на следующее утро стало известно, что партия «Зелёных» наложила вето на запуск «Северного потока-2» в ноябре, поскольку необходимо проверить соответствие проекта прокладки трубы перелётным маршрутам средиземноморских чаек. Эти мероприятия могут занять у экологов до полугода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Скандалы: Ничего личного, только бизнес

16.06 / Подводный танец “Богини Луо” стал онлайн-сенсацией Фестиваля лодок-драконов (видео)

28.04 / Терапевт Лапа предупредила об опасности частого подкашливания

27.01 / Мнение: Бессмертный полк.

04.09 / Мнение: Грогги

01.02 / Кириенко обратился к педагогам: Люди – главное богатство России

06.07 / Гвинет Пэлтроу, подвинься: Кэтрин Зета-Джонс запускает свой lifestyle-бренд

23.09 / Мнение: Лукашенко лучше Гитлера…

14.10 / Откройте свое сердце и поцелуйте воздух: четыре «движения богини» для повышения уверенности в своем теле (идеально подходят женщинам за 60)

10.08 / Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика