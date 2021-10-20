Жители Берлина избили депутата партии «Зелёных», пообещавшего бороться с глобальным потеплением

Депутат Бундестага от партии «Зелёных» Ральф Шпеербах был избит разгневанными жителями центрального района Берлина, вышедшими на митинг из-за отсутствия в их домах отопления. Берлинцев рассердило намерение парламентария и дальше бороться с глобальным потеплением.

«Сегодня я начал утро с того, что отбивал сосульки с кухонного крана, чтобы налить себе чаю. В моём доме среднесуточная температура – чуть нише минус 2 градусов. Отопления нет, власти никак не помогают. Глобальное потепление – моя последняя надежда на нормальную жизнь, а этот у@#$%ан [негодяй – ред.] сказал, что сделает всё, чтобы его не допустить», – жалуется 54-летний берлинец Карл Ф.

«Наш район отказался от строительства ТЭЦ, чтобы не допустить вымирание дельфинов в Индийском океане. Теперь мы спим в трофейных фуфайках, оставшихся ещё от деда. Никогда больше не пойду голосовать за «Зелёных», они нас насмерть хотят заморозить», – поддерживает соседа 32-летняя Аннагретт Б.

По данным журналистов, депутат не стал писать заявление в полицию и заявил, что нанесённые ему побои не были серьёзными. Тем не менее, на следующее утро стало известно, что партия «Зелёных» наложила вето на запуск «Северного потока-2» в ноябре, поскольку необходимо проверить соответствие проекта прокладки трубы перелётным маршрутам средиземноморских чаек. Эти мероприятия могут занять у экологов до полугода.

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