Умер народный артист России Владимир Михайлов

Главный дирижер Московского цирка Никулина, Народный артист России Владимир Михайлов скончался в Москве. Ему было 79 лет.

О смерти известного композитора сообщили представители Большого Московского государственного цирка, где он ранее также работал дирижером. По неподтвержденным данным знакомых с ситуацией источников СМИ в медицинских службах, Михайлов умер в своем доме на Каретном Ряду от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает RT.