 

Умер народный артист России Владимир Михайлов

20.10.2021, 15:46, Разное
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Главный дирижер Московского цирка Никулина, Народный артист России Владимир Михайлов скончался в Москве. Ему было 79 лет.

О смерти известного композитора сообщили представители Большого Московского государственного цирка, где он ранее также работал дирижером. По неподтвержденным данным знакомых с ситуацией источников СМИ в медицинских службах, Михайлов умер в своем доме на Каретном Ряду от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает RT.



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