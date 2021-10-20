Российские работодатели назвали основные причины увольнения сотрудников

Специалисты сервисов “Работа.ру” и “СберСтрахование” провели опрос среди более тысячи российских работодателей на тему увольнения сотрудников. На основе полученных результатов эксперты составили список основных причин, по которым они готовы расстаться с подчиненными.

Выяснилось, что почти половина (45%) начальников готовы уволить сотрудника в случае большого проступка. Еще 36% опрошенных могут расторгнуть сотрудничество с работником за плохие отношения с трудовым коллективом. Помимо этого работодатели расстаются с подчиненными из-за недостаточной сосредоточенности на работе (29%), недоступность в рабочее время (27%) и отказ работать сверхурочно (6%), сообщает “Радио 1”.