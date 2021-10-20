 

От украшенных косичек до гламурного гранжа: главные бьюти-тренды будущего, 2022 года

20.10.2021, 15:42, Разное
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Модные недели в самом разгаре: они проходят в Лондоне, Нью-Йорке, Милане, Париже, Москве. Дизайнеры предлагают свои варианты коллекций одежды и обуви. Но образ строится не только на них. Модные дома вводят и бьюти-тренды: новые прически и макияж, аксессуары и украшения. Какие из них будут особенно актуальны в будущем году? Расскажем о бьюти-трендах, которые войдут в моду в 2022-м.

Неуложенные локоны

Уходящий 2021 год стал временем коротких и неопрятных стрижек, которые были особенно популярны среди молодежи. Боб не выйдет из моды и в 2022-м. Наоборот, акцент на разномастных и неуложенных локонах станет еще сильнее. В Париже дизайнеры экспериментировали с длиной волос моделей, а также с цветами. Пастельно-розовый, голубой или зеленый – главные цвета предстоящего года.

Обилие косичек

Косички разных форм и размеров захватывают модные подиумы. Модели массово носят накладные косы, которые длиной доходят до самого пола. В тренде детские прически. Неопрятные косички у лица, несколько прядей, сплетенных вместе и украшенных бантами, – чем оригинальнее будет ваш выбор, тем лучше для вашего стиля.

Гламурный гранж

Гранж был особенно популярен в 1990-х годах, а потом ушел в тень, уступив место гламуру. Дизайнеры решили не выбирать из этих двух полярных стилей, а соединить их. Темные помады и яркие блески можно повсеместно увидеть на подиумах. Они становятся изюминкой образа, поэтому избегайте броского макияжа глаз и обилия тональных средств. Кожа должна выглядеть здоровой и сияющей, это подчеркнет ее естественность. А помада может быть любой – матовой или глянцевой. Цвет – главная составляющая. Чем темнее он будет, тем лучше.

Украшенные косички

Возвращаемся к косичкам! Если вы решились на такую прическу, не забудьте украсить ее. Аксессуары для кос будут особенно актуальны в будущем году. Вплетайте в них ленты, окрашивайте пряди тушью для волос или закрепляйте заколками. Аксессуар должен быть ярким и броским, чтобы его точно увидели все.

Акцентные глаза

Если темная помада кажется вам слишком дерзкой для вашего образа, сделайте акцент на глаза. В грядущем году будет популярна массивная и толстая подводка. Не бойтесь экспериментировать с цветами: она необязательно должна быть темной. В тренде неоновые тона: ярко-голубой, кислотно-зеленый, желтый и розовый.

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Цветы в волосах

Этот тренд особенно актуален для весны и лета 2022 года. Если вы ищете яркий аксессуар для прически, обратите внимание на заколки в виде цветов. Не бойтесь экспериментировать. В идеале цветок должен быть крупным и выглядеть настолько естественно, насколько это возможно. Закалывайте их за уши или крепите поверх высокой прически, чтобы выглядеть неотразимо.

Отсылки к ретро

Дизайнеры часто обращаются за вдохновением к прошлому. В новом сезоне они решили сделать ставку на высокие начесы из 1960-х, тугие пучки из 1970-х и панковые стрижки из 1980-х годов. Вопрос только в том, к какому десятилетию вас тянет больше.

Яркие платки

Летом 2022 года в моду вернутся яркие платки. Завязывайте их на голове на манер банданы, чтобы всегда выглядеть стильно. Особенно популярны будут яркие, но однотонные платки из шелка.

“Эйфорийные” акценты

Матовые помады уступают место глянцевым блескам. В моде все блестящее – этот тренд назвали “эйфорией” в честь молодежного сериала, откуда и пошла мода на переливающиеся тени и помады. А фиолетовый и сиреневый – главные цвета следующего года.

Лицо – новый “холст”

Раньше тени наносили только на верхнее веко. Затем визажисты стали экспериментировать и начали растушевывать их под глазами. В 2022 году дизайнеры предлагают пойти дальше и использовать все лицо в качестве “холста” для теней. Их можно наносить на скулы и щеки, распределять на губы и подбородок. Необязательно использовать один тон. На модных подиумах можно увидеть целые художественные полотна, воспроизведенные на лицах моделей.



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