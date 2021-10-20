Любовь обходит стороной одних, другие постоянно теряют друзей: какую карму несет каждый знак зодиака

Астрологи убеждены в том, что представитель каждого знака зодиака отрабатывает свою карму, поэтому сталкивается с теми или иными трудностями на своем пути. Узнайте, что приготовила для вас судьба, ознакомившись с наблюдениями экспертов.

Овен

Вы являетесь прямолинейным человеком, борцом за справедливость. Но к вам притягиваются противоположности: в основном это лицемерные и завистливые люди.

Телец

Ваша карма — это оказание помощи тому, кто ее на самом деле недостоин. Вам следует научиться разбираться в людях и не общаться с токсичными личностями.

Близнецы

Несмотря на общительность, коммуникабельность, наличие большого количества друзей и знакомых, вы не можете найти себе единомышленника. Из-за этого вы чувствуете себя одиноким. Вы постоянно теряете друзей, и вам грустно от этого.

Рак

Ваше уязвимое место — это любовные отношения. Вы чрезмерно наивны в амурных делах. К сожалению, из-за этого на вашем пути встречаются предатели.

Лев

Ваша карма — это тотальное невезение в любви. Ваши отношения начинаются и заканчиваются рано, дальнейшие поиски не приводят ни к чему путному.

Дева

Ваша карма — это конфронтация с окружающими. Вы делаете вид, что вам хорошо и одному, но на самом деле очень от этого страдаете. Окружающим сложно полюбить вас или испытать к вам эмпатию, поскольку вы слишком неприступны и холодны.

Весы

Ваша сильная сторона одновременно является наказанием. Речь идет о дипломатии. Вы вроде и хорошо контактируете с окружающими, но отталкиваете тем, что не до конца искренни. Вы боитесь обидеть собеседника, но он думает, что вы замышляете против него нечто плохое.

Скорпион

Ваша карма — это месть. Это ваше единственное оружие в ответ на нападки со стороны окружающих. А ведь люди обижают вас только потому, что защищаются от вашей же агрессии и злобы.

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Стрелец

Ваша карма — это остаться на всю жизнь странником, который пребывает в поисках. Дух авантюризма хорош, но не в таких больших количествах, как в вашем случае.

Козерог

Ваша карма — это алчность. Сколько бы вы ни зарабатывали, вам всегда будет казаться, что этого мало. И каких бы высот вы ни достигли, вам все равно будет казаться, что вы достойны большего. Ваши амбиции зашкаливают.

Водолей

Несмотря на то что вы первооткрыватель, генератор идей, вам сложно выйти из зоны своего комфорта. Вашему консерватизму может позавидовать даже Козерог.

Рыбы

Ваша карма — это невозможность жить в обычном мире. Вы пребываете в собственном мире иллюзий, поэтому с вами тяжело ужиться.