Вейпинг оказался худшим способом отказа от курения



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Чтобы оценить, насколько электронные сигареты полезны в отказе от «традиционного» курения, ученые из Калифорнийского университета воспользовались данными крупного национального исследования с участием 13,6 тысячи американцев. Все они были курильщиками, которые недавно отказались от своей привычки в пользу вейпинга. В течение трех лет наблюдательного периода участники трижды в год проходили опросы, в которых рассказывали о своих изменениях.

После второго года наблюдений выяснилось, что примерно 50% добровольцев полностью отказались от табачных сигарет. Однако отказаться от всех видов курения, включая вейпинг, смогли только 41,5% добровольцев.

Самым большим открытием было то, вейпинг оказался наименее эффективным способом отказа от курения — вероятность вернуться к своим привычкам была на 8,5% выше по сравнению с другими методами (никотиновыми пластырями, медикаментозной терапией и пр.).

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«Если бы переход на электронные сигареты был жизнеспособным способом бросить курить, то у тех, кто это сделал, было бы гораздо меньше рецидивов. Мы не нашли этому доказательств», — сообщил ведущий автор исследования, профессор Института общественного здравоохранения Калифорнийского университета Джон Пирс (John Pierce).

Ранее ученые обнаружили связь курения электронных сигарет и ухудшением когнитивных способностей у подростков. Чем раньше человек начинал курить или вейпить, тем более существенной была связь. Чаще всего о ней сообщали те, кто начал в возрасте от восьми до 13 лет.