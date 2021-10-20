 

В компании Xiaomi представили привод для умной шторы

20.10.2021, 15:30, Новости дня
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Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил не совсем обычное для себя изделие. Речь идет об автономно работающем приводе для оконных штор, который легко становится одним из элементов умного дома.

Работу такой умной шторы можно настраивать по своему усмотрению. Например, есть возможность запрограммировать привод на закрытие после того, как на улице станет темно, и на открытие по утрам. Или же можно закрывать шторы, когда солнце светит прямо в окно.

Таким приводом также можно управлять через смартфон. Он питается от батареи емкостью 6200 мАч, которой, по словам разработчиков, может хватить на полгода. Зарядка же происходит от обычного устройства, как у смартфонов. Еще одна особенность – крайне низкий шум работы привода.



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