Американцы доказали, что литиевые батареи из переработанных материалов служат дольше
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Американские ученые, проведя ряд исследований, доказали, что литиевые аккумуляторы, произведенные из вторсырья, работают лучше тех, для которых использовали «первичные» материалы.
Как минимум, батареи получаются не хуже. Но в отдельных случаях у них появляются неоспоримые преимущества, отмечают эксперты. Это и не удивительно. Основой же являются металлические пластины, а любой металлург скажет вам, что из лома получается высококачественный продукт.
Похоже, что переработка отслуживших свой век аккумуляторов становится очень выгодным бизнесом. Ведь за лучшее качество продукта можно брать и более высокую цену. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале IEEE Spectrum.
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