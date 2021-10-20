Американцы доказали, что литиевые батареи из переработанных материалов служат дольше

Американские ученые, проведя ряд исследований, доказали, что литиевые аккумуляторы, произведенные из вторсырья, работают лучше тех, для которых использовали «первичные» материалы.

Как минимум, батареи получаются не хуже. Но в отдельных случаях у них появляются неоспоримые преимущества, отмечают эксперты. Это и не удивительно. Основой же являются металлические пластины, а любой металлург скажет вам, что из лома получается высококачественный продукт.

Похоже, что переработка отслуживших свой век аккумуляторов становится очень выгодным бизнесом. Ведь за лучшее качество продукта можно брать и более высокую цену. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале IEEE Spectrum.