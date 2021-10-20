 

Американцы доказали, что литиевые батареи из переработанных материалов служат дольше

20.10.2021, 15:30, Новости дня
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Американские ученые, проведя ряд исследований, доказали, что литиевые аккумуляторы, произведенные из вторсырья, работают лучше тех, для которых использовали «первичные» материалы.

Как минимум, батареи получаются не хуже. Но в отдельных случаях у них появляются неоспоримые преимущества, отмечают эксперты. Это и не удивительно. Основой же являются металлические пластины, а любой металлург скажет вам, что из лома получается высококачественный продукт.

Похоже, что переработка отслуживших свой век аккумуляторов становится очень выгодным бизнесом. Ведь за лучшее качество продукта можно брать и более высокую цену. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале IEEE Spectrum.



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