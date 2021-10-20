 

В компании OPPO рассказали, когда начнут выпуск чипов по техпроцессу 3 нм

20.10.2021, 15:30, Новости дня
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Как сообщают представители компании OPPO, до 2023 года предприятие начнет выпуск собственных процессоров 3 нм. На сегодня это становится уже требованием времени, говорят специалисты компании.

Напомним, что OPPO занимает четвертое место в мире по объемам производства электронных устройств. Уже на протяжении двух лет компания ведет разработки собственных процессоров. Но за это время изменились и требования к чипам.

Так, еще вчера отличным считался чип по техпроцессу 7 нм, сегодня «знак качества» стоит на 5 нм, но завтра будет уже 3 нм. Основные конкуренты OPPO уже заявили, что начнут выпуск таких изделий. Новые чипы должны стать менее энергозатратными и более эффективными с точки зрения производительности.



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