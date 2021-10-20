Мнение: Коронавирусные доносы, поисковики-антиваксеры и возвращенцы с Запада

1. Читатели просят совета — как быть с теми, кто покупает себе сертификаты о прививках:

Коллега на работе принципиальная антиваксерша, сделала сертификат QR о вакцинации. Она говорит, что сертификат поддельный, и реально вакцину не колола. Принесла бланки для всех желающих коллег эту дрянь купить, и обещала рассказать по телефону, как это конкретно делается.

Я не знаю как и куда можно сообщить, если нашел такую подделку. Её QR-код у меня есть, по нему должно быть несложно выявить цепочку преступных действий.

Сложно ужиться с тем фактом, что вероятно кто-то попадет в тюрьму, если это вскроется, а куча народу тоже себе получит негативные последствия, кто давал взятки и «вакцинировался» таким образом. Хоть и значительная часть «покупателей» может в конечном итоге двинуть кони, так как у нас сейчас по 1000 человек в сутки зараза хрупает.

Посоветуйте:

а) куда и как обратиться, чтобы это было продуктивно, но при этом я не хочу проблем «с джигитами у порога» себе лично?

б) как быть с тем фактом что именно вот эти конкретные действия причинят вред конкретным людям и их судьбам? Ковид то конечно тоже причинит потом вред, но у ковида нет фамилии и совести он не задается такими глупыми вопросами).

2. Поисковики делают намёки тем, кто ищет информацию о вакцинах:

3. В Телеграме есть небольшая группа возвращенцев, которые живут сейчас на Западе, и при этом думают о переезде обратно в Россию:

https://t.me/vozvrashenieiz

Похоже, история очередной раз повторяется. Если в США ехали люди, которых преследовали в Европе за их религиозные взгляды, то про российскую визу со всё большим интересом расспрашивают люди, которые не любят прививок и тому подобного. Как перевернулись столы — теперь тюрьма народов это они, а страна свободы это мы.