Снова ограничения – Личное мнение

Ещё вчера моя любимица Голикова анонсировала грядущие ограничения. Объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими, пожилых — на удалёнку, и снова вводятся QR-коды на посещение людных мест.

С этими предложениями Голикова планирует идти к президенту.

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Читаю всё это, смотрю и думаю: мы никогда не победим коронавирус.

Когда нужно было вводить жёсткие ограничения, как в Китае, наши перелётные туристы спокойно привезли заразу в страну.

Когда необходимо было всех подряд вакцинировать, людей даже не убеждали, а на лавках спокойно обсуждали чипизацию, 5G и прочие теории заговора.

Вместо обязательной вакцинации нашли выход — в рестораны не пускать без сертификата.

Четвёртая волна бьёт все рекорды — и по новым случаям, и по смертям. Но удивительное дело — всем отчего пофиг, и снова вводятся ограничения.

Помогут ли они? Ну, пик волны собьют, но будет следующая.

Ограничениями мы убиваем бизнес. При этом не решаем проблему — острую фазу купируем лишь на время. А потом всё начинается заново.



Фото: Соцсети

Я всегда предлагаю правильные меры. Пусть звучат они жестковато, но когда вокруг пандемия, не до сантиментов.

1. Ввести уголовную ответственность за антиваксерство. Несёшь про 5G на лавке? Распространяешь бред в Интернете? Посиди 15 суток и поумней.

2. Ввести обязательную вакцинацию для всех групп населения. Отказываешься от прививки? 15 суток. Отказываешься и после этого? Снова 15 суток. И так до конца пандемии или пока не заболеешь коронавирусом.

3. Никаких ограничений вводить не нужно. Кто привился, кто переболел, тот молодец. Убивать же бизнес в стране из-за тех, кто не хочет привиться, бесчеловечно и глупо по отношению к ответственным гражданам нашей страны.

Не хватило полгода, чтобы сделать прививку? Это теперь твои проблемы, а не всего общества.

4. Все ограничения, кроме ношения масок, следует отменить и больше о них даже не заикаться. За отсутствие правильно надетой маски — 15 суток.

5. Лечение не только в стационарах, но и амбулаторно непривитых граждан должно оплачиваться не фондом ОМС, а самими больными.

Нет прививки и заболела? Вот тебе счёт после выписки — иди и плати за лечение из своего кармана. За умерших платят наследники. ФОМС должен покрывать лечение только вакцинированных людей.

Рано или поздно правительство осуществит предлагаемые меры. Но лучше раньше, пока экономику не добили.

https://t.me/lenamiro/9974

Больше никаких QR-инициатив не нужно. Пять предложенных мер позволят быстро закончить пандемию. Одна часть антиваксеров привьётся, другая переболеет.

Согласны? Как относитесь к ограничениям — моим и предлагаемым Голиковой?

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