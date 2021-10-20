 

Чиновники объявили голодовку из-за переноса Ялтинского экономического форума

20.10.2021, 15:11, Разное
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Сразу несколько чиновников регионального и федерального уровня объявили о бессрочной голодовке из-за переноса Ялтинского экономического форума на 2022 год. Изначально мероприятие должно было состояться в ноябре текущего года, но тяжелая эпидемиологическая ситуация вынудила организаторов сдвинуть даты проведения вперед.

Такое решение негативно восприняли чиновники, планирующие принять участие в форуме. Часть из них в знак протеста объявила голодовку, заключающуюся в отказе от блюд дороже 10 тысяч рублей. Продолжать голодовку служащие намерены до момента исполнения их требования о проведении Ялтинского экономического форума до конца 2021 года. Также они направили премьер-министру Мишустину коллективное письмо с просьбой повлиять на вспышку коронавируса в Крыму.

«Мы с коллегами долго готовились к этой поездке. Заранее вакцинировались, перешли на продукты из «Пятёрочки», пересели на общественный транспорт.  Многим даже пришлось продавать личный бизнес и получать из бюджета субсидии на покрытие 20% чека. Получается, это все зря? А как же поддержка российского Крыма? Ведь мы едем туда не просто так, а поддержать развивающийся регион России», — посетовал министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

Для снятия общественного напряжения организаторы в скором времени объявят об автономном режиме работы столовой и выдадут всем ранее приглашенным участникам купоны на два бесплатных ломтика хлеба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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