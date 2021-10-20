Стало известно, какие страны примут участие в “Евровидении 2022”

Полный список стран-участниц размещен на инфографике в посте.

Участие в “Евровидении 2021” принимали представители 39 стран, хотя изначально также был заявлен 41 участник, но в начале марта 2021 года Армения отказалась отправлять своего представителя на конкурс, сославшись на объективные причины, а в конце того же месяца организаторы отстранили от участия Беларусь.

В этом году Армения заявлена среди участников. Также на сцену выйдет представитель Черногории – в минувшем году страна не принимала участия в конкурсе. Все остальные страны, представители которых выступали в минувшем году на сцене в Роттердаме (Нидерланды), снова будут соревноваться за первое место в этом конкурсе.

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Контекст:

В 2021 году конкурс “Евровидение” состоялся в Роттердаме (Нидерланды). Победителями стали представители Италии – рок-группа Måneskin. По правилам “Евровидения”, следующий конкурс проходит в стране, представители которой победили на конкурсе.

8 октября 2021 года стало известно, что “Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Турин – третий итальянский город, где будет проходить конкурс. Ранее “Евровидение” проходило в Неаполе (1961) и Риме (1991).

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