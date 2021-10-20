 

Редакция Общественного после обвинений ведущих в адрес ОП заявила о недопустимости попыток влиять на состав участников ток-шоу

20.10.2021, 15:08, Новости дня
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Ведущие программы “Зворотний відлік” Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей “Слуги народа” – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в НСТУ.

“Депутатов от фракции “Слуга народа” приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября. Редакция ток-шоу “Зворотний відлік” всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студии. Поэтому считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Ток-шоу “Зворотний відлік” выходит на Общественном с 2019 года, его запустили перед президентскими выборами.

Инцидент с гостями – представителями монобольшинства в студии “Зворотного відліку” не единственный в украинском медиапространстве.

8 октября пресс-служба “Свободы слова Савика Шустера” перед выходом программы в эфир сообщала, что нардепы от “Слуги народа” не дают ответа об участии в ток-шоу. За неделю до этого “Украинская правда”, ссылаясь на источники во власти, сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу Шустера, куда пригласили тогдашнего спикера парламента Дмитрия Разумкова. 1 октября в студии программы не было представителей “Слуги народа”, 8-го был глава фракции Давид Арахамия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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