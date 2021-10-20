 

“Морги работают напряженно”. В ХОГА прокомментировали слова Комаровского о ситуации с COVID-19

20.10.2021, 15:08, Новости дня
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“Морги работают также напряженно, если мы ежедневно видим умерших людей и по официально подтвержденным данным в больницах, и тем, которые умерли дома… Безусловно, напряжена вся система здравоохранения”, – отметил чиновник.

Конкретных данных о загруженности моргов он не привел.

19 октября Черняк сообщил, что в Харьковской области пациентов с COVID-19 принимают 23 больницы, в которых есть 4899 коек, проинформировала пресс-служба ХОГА.

“В случае необходимости мы везем даже в Купянск, когда человек нуждается в помощи. Мы используем всю госпитальную базу, в нашей области единое медицинское пространство, и мы пользуемся всеми возможными мощностями, которые есть, чтобы оказать адекватную помощь”, – подчеркнул он.

Комаровский 19 октября опубликовал в Facebook видео, в котором сказал, что ситуация в больницах “хреновая”.

“То, что больницы забиты, – это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. [Есть] очереди санитарок с каталками с трупами в морг”, – отметил врач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 61,8 пациентов с COVID-19. В Харьковской области за прошлые сутки заболевание подтвердили у 1242 человек, за сутки умерло 32 пациента. За время пандемии в регионе зарегистрировали почти 190 тыс. случаев СOVID-19, 4399 человек умерли, сообщила пресс-служба ХОГА.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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