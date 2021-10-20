 

Apple изобразила Крым частью России. МИД Украины поручил посольству в США разобраться

20.10.2021, 15:08, Новости дня
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Агентство отмечает, что “российским” Крым изображен в приложении Apple Music для артистов, которое позволяет отслеживать прослушивание треков в разных странах.

“Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации”, – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН “четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины”.

На изображение Крыма “российским” в приложении Apple 19 октября обратило внимание Instagram-сообщество culture_ukraine. Украина изображена без полуострова, при этом он есть на карте России.

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Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и умные часы; по уровню рыночной капитализации входит в число самых дорогих компаний в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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