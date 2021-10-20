Мнение: Диалектика власти
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О! Вадим Гончаров вообще пишет блестяще, но тут он выдал просто шедевр – одновременно кратко и исчерпывающе. Из его ФБ:
“Отнимать у людей права, свободы и деньги довольно непросто. Не всем нравится, когда у них чего-то отнимают. А власти, к примеру, обычно хочется, чтобы её любили.
С другой стороны, отнимать у людей и забирать себе – важный мотивирующий момент. Зачем вообще идти во власть, если не ради этого?
Как же быть тогда?
Решать задачу отъёма по любви можно двумя способами. Глупая власть одной рукой у людей что-то отнимает, а другой периодически что-то даёт (особенно в период предварительных ласк перед волеизъявлением избирателей). Это приём частично эффективный, но дорогой, поэтому современная поведенческая наука его отвергает.
Умная власть делит население на несколько не симпатизирующих друг другу частей, и отнимает что-нибудь у них поочерёдно.
Классический пример: в России население делится на две неравные части: глубинный народ и московские либералы.
Сначала, допустим, глубинному народу повышают пенсионный возраст. Народ воет, а московские либералы кривятся слегка и говорят: “А как иначе? С патернализмом надо кончать, да и деньги на достройку велодорожек в парках нужны. Ничего не поделаешь”.
Тогда, чтобы народу настроение поднять, среди московских либералов устраивают лотерею и каждого десятого случайным образом объявляют иноагентом. А иноагентов обязывают сечь себя прилюдно по понедельникам и делать три раза “ку” при встрече с любым начальником. Либералы, понятное дело, воют, а народ кривится слегка и говорит: “А как иначе? Порядок всё-таки быть должон. Ничего не попишешь.”
И с короновирусными борениями такая же петрушка.
Сначала власть ради спасения жизней запрещает московским либералам пить латте и ходить в фитнес-клубы.
Народу нравится.
Тогда ради баланса власть требует от народа пару раз уколоться перед зарплатой.
Либералы аплодируют.
И так далее, и тому подобное.
Власть эффективно выполняет функции справедливого арбитра, и никакой при этом бузы“.
Источник: Размышления вольного социолога
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