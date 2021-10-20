Мнение: Заслуженный учитель РФ
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Заслуженный учитель РФ ботает для фраера за мусоров поганых.
Вот такие вот у нас "заслуженные учителя".
Главное потом делать как можно более круглые глаза, когда последствия актуального уровня образования проявляются.
"За 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью" (с) Мединский
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Источник: Colonel Cassad
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