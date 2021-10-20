Мнение: Список

Сообщается о том, что именно будет закрыто во время «нерабочих дней» (напомню — половина из них приходится на праздничные выходные. Праздник 4 ноября, конечно, очень сомнительный, как праздник, но как бы скрепа, духовность и вот это всё). В общем, наглухо будут закрыты все предприятия общественного питания — кафе, рестораны, закусочные, в том числе и в парках отдыха, закроются все парикмахерские, фактически все предприятия услуг, будет перекрыта плановая медицинская помощь, закрыты ветеринарные клиники. Не будет доступа на концерты (в том числе и на воздухе), спортивные мероприятия.

Не исключено, что придумают и добавят что-то еще. Творчество чиновника границ не знает.

—