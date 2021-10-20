Доцент МГУ озвучила главную интригу выборов в Японии

Ключевой вопрос предстоящих выборов в Японии – ослабит или сохранит позиции правящая Либерально-демократическая партия Японии, и будет ли формировать правительство единолично или в союзе с другими политическими силами, сообщила газете ВЗГЛЯД доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Яна Мищенко.

Эксперт напомнила, что на предыдущих выборах Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ) выступала в союзе с правоцентриской партией Комейто – представители коалиции заняли 310 из 465 мест в палате представителей, а в 2019 и в палате советников (верхней палате парламента).

Важным фактором, который может оказать влияние на исход выборов, Мищенко считает раскол в Демократической партии Японии, – еще одной крупной партии, стабильно выступающей противовесом ЛДПЯ. Сторонники Демпартии выступают теперь либо за Конституционно-демократическую партию, либо за Партию надежды.

«Такой раскол оппозиции сыграл на руку ЛДПЯ, которая до этого не одно десятилетие боролась с Демократической партией на каждых выборах – теперь коалиция с Комейто практически не ставит под сомнение перспективы правления ЛДПЯ», – говорит она. Эксперт также обращает внимание на то, что критика действий правительства, покинувшего свой пост премьера Есихидэ Суги в контексте пандемии коронавируса может способствовать снижению популярности ЛДПЯ в дальнейшем.

Накануне официально стартовала кампания по выборам в палату представителей Японии – основную нижнюю палату парламента, выборы в которую пройдут 31 октября.

В компетенцию палаты представителей входит избрание премьер-министра, поэтому эксперты называют ее наиболее значимой частью политической системы государства. Палата представителей Японии состоит из 480 депутатов: 180 депутатов избираются по пропорциональной системе в 11 многомандатных избирательных округах, а остальные 300 – в одномандатных. В среднем в стране открывается 55 тыс. избирательных участков. Как и в России, они чаще всего расположены в школах.