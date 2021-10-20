 

Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России

20.10.2021, 14:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

При этом, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.

 

Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.

Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.

«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.

Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.  

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.



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