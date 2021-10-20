В правительстве предложили установить выходные в регионах со сложной ситуацией с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что правительство предлагает регионам с самой сложной ситуацией с коронавирусом установить выходные.

«В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы, 23 октября», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она добавила, что самая критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных на ИВЛ установилась в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Республиках Северная Осетия-Алания и Мордовия.

«Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета – это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область. Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Челябинской области», – отметила вице-премьер.

Путин в среду проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции. На совещании Голикова сообщила, что показатель коллективного иммунитета в целом по стране на сегодняшний день составляет чуть более 45%.

Во вторник Голикова предлагала объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.