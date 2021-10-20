 

В компании Google рассказали о характеристиках «самого дешевого в мире» смартфона

20.10.2021, 14:36, Новости дня
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Модель смартфона Jio Phone Next в компании Google называют самой дешевой в мире. Но чего же стоит это устройство с технической точки зрения?

Как стало известно, данный девайс должен поступить в продажу четвертого ноября. Напомним, что о его грядущем выпуске разработчики начали говорить еще в начале лета. Задержку связывают с техническими проблемами.

Итак, данный гаджет получит экран размером 5,5 дюйма по диагонали. Картинка на нем будет отображаться с разрешением 720 на 1440 пикселей. А частота смены кадров – это скромные 60 Гц. Также невелики показатели памяти. Оперативная составит всего 2 Гб, а основная – 16 Гб. Получается смартфон из прошлого? И ничего, говорят у производителя. Зато он самый дешевый в мире. Цены стартуют от 66 долларов.



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