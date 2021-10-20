 

Представленная в Apple дорогая салфетка раскупается не хуже новых смартфонов

20.10.2021, 14:36, Новости дня
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Недавно мы сообщали о выпуске в компании Apple дорогущей салфетки для ухода за экранами электронных устройств. Ее стоимость в РФ составляет 1990 рублей. Не слишком ли много даже для суперкачественной, а также инновационной, но все-таки самой обыкновенной тряпки?

Как утверждают эксперты, Apple могла бы увеличить цену еще раза в полтора-два. Дело в том, что салфетки распроданы с той же космической скоростью, с которой на рынке уходят горячие пирожки и свежеиспеченные модули смартфонов известных брендов.

На официальном сайте компании Apple уже опубликовано сообщение, что поставки для новых покупателей будут осуществляться из следующих партий. То есть, ждать придется 4 или 5 недель. А для Китая – отдельная история. Там покупатели не смогут получить желанные тряпочки ранее середины декабря.



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